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«Спокойствие». РПЛ показала финт вратаря «Рубина» в игре со «Спартаком»

17:40
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Официальный Twitter Тинькофф Российской Премьер-лиги опубликовал видео из первого тайма матча 8-го тура «Рубин» — «Спартак».

Лига показала момент с финтом вратаря казанцем Никиты Медведева, который на замахе убрал игрока красно-белых в первом тайме встречи.

«Спокойствие», — написано в Twitter РПЛ.

Рубин — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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