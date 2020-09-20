«Спокойствие». РПЛ показала финт вратаря «Рубина» в игре со «Спартаком»
17:40
Официальный Twitter Тинькофф Российской Премьер-лиги опубликовал видео из первого тайма матча 8-го тура «Рубин» — «Спартак».
Лига показала момент с финтом вратаря казанцем Никиты Медведева, который на замахе убрал игрока красно-белых в первом тайме встречи.
«Спокойствие», — написано в Twitter РПЛ.
Спокойствие ?#ТинькоффРПЛ #РубинСпартак pic.twitter.com/vKFoVnT9FL— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 20, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи