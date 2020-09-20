«Спокойствие». РПЛ показала финт вратаря «Рубина» в игре со «Спартаком»

Официальный Twitter Тинькофф Российской Премьер-лиги опубликовал видео из первого тайма матча 8-го тура «Рубин» — «Спартак».

Лига показала момент с финтом вратаря казанцем Никиты Медведева, который на замахе убрал игрока красно-белых в первом тайме встречи.

«Спокойствие», — написано в Twitter РПЛ.