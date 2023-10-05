Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов РПЛ.

Самым подорожавшим игроком с лета стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Теперь он стоит 15 миллионов евро (+3 миллиона).

На втором месте форвард «Зенита» Матео Кассьерра (+2,5) и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян (+2,5). Третьим стал полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре (+2).

В текущем сезоне Сперцян провел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.