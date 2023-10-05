Масалитин рассказал о проблемах ЦСКА и «Спартака»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«У них одинаковое количество очков и проблемы, что у одной, так и у другой команды. Если у ЦСКА это связано с защитой, то есть травма Дивеева, Роши, сейчас травма Мозеса. Все это доставляет нервозности обороне армейцев. Поэтому мы видим там разные сочетания, и видимо играет тот, кто здоров. Одна команда пропустила 15, другая 16 мячей. Это очень не красит ни «Спартак», ни ЦСКА», — приводит Vprognoze.ru слова Масалитина.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.