Промес с лета подешевел на 5 миллионов евро по версии Transfermarkt — больше всех в РПЛ

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов РПЛ.

Самым подешевевшим игроком стал форвард «Спартака» Квинси Промес. Его стоимость упала почти вдвое и теперь составляет 6 миллионов евро (-5 миллионов).

Вторым стал Вильмар Барриос, новая стоимость колумбийца — 16 миллионов евро (-2).

В текущем сезоне Промес сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.