Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре

Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна признали лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте «быков».

25-летний футболист набрал 25,51 процента в голосовании болельщиков. Он опередил Станислава Агкацева (19,6 процента) и Диего Косту (11,28), которые вошли в тройку лучших.

В сентябре Сперцян провел 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отличившись 1 голевой передачей. Сперцян стал игроком месяца в «Краснодаре» второй раз подряд — ранее его признали лучшим в августе.