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9 октября 2025, 16:27

Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна признали лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте «быков».

25-летний футболист набрал 25,51 процента в голосовании болельщиков. Он опередил Станислава Агкацева (19,6 процента) и Диего Косту (11,28), которые вошли в тройку лучших.

В сентябре Сперцян провел 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отличившись 1 голевой передачей. Сперцян стал игроком месяца в «Краснодаре» второй раз подряд — ранее его признали лучшим в августе.

Источник: ФК «Краснодар»
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Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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 1
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Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

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 1 0 0
Марат Апшацев
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