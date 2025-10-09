Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябре
Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна признали лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте «быков».
25-летний футболист набрал 25,51 процента в голосовании болельщиков. Он опередил Станислава Агкацева (19,6 процента) и Диего Косту (11,28), которые вошли в тройку лучших.
В сентябре Сперцян провел 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отличившись 1 голевой передачей. Сперцян стал игроком месяца в «Краснодаре» второй раз подряд — ранее его признали лучшим в августе.
Источник: ФК «Краснодар»
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|1
|0
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|3
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|1
|1
|0
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|
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|1
|0
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|
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|0
|
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|0
|
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|0
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|1
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|0
|
15
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|20:00
|Родина – Ростов
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|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
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|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
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Александр Соболев
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|2
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Локомотив
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Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
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Динамо Мх
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|0
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