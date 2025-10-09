Ташуев: «Хочется взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе»

Российский тренер Сергей Ташуев ответил «СЭ» на вопрос, какую команду он бы хотел возглавить.

«Слагаемых успеха тренера в клубе очень много. Главное, чтобы идея игры клуба совпадала с позицией тренера. Если стиль футбола совпадает, то и работать будет легче. Как сказал Лобановский, если серьезный специалист начинает выстраивать свою игру от футболистов, это путь в никуда. Нужно гнуть свою линию, выстраивать команду, подбирать игроков, клубу необходимо будет подождать. Хочется взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе», — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы 66-летнего Ташуева был «Ахмат». Он возглавлял клуб с сентября 2024 по май 2025 года.