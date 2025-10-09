Ташуев: «Готов работать в любом клубе, чтобы построить свою команду и игру»

Российский тренер Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Слово «пожарный» не подходит тренеру. Специалист, когда приходит в команду, сперва должен поднять ее на определенный уровень, а дальше выстраивать свою игру. И сейчас я готов работать в любом клубе, чтобы выстроить свою команду, свою игру. Сегодня намерений у клубов хватает, меня сватали в разные команды. Но есть намерения, есть клубы, которые я жду. Где-то писали, что я уже «Факел» принимаю, мне звонить начали, поздравлять с назначением, а я в Подмосковье, домом занимаюсь», — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы 66-летнего Ташуева был «Ахмат». Он возглавлял клуб с сентября 2024 по май 2025 года.