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«Спасибо, парни! Было круто». Евсеев обратился к игрокам и сотрудникам «Уфы»

16:20
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Вадим Евсеев, который в среду покинул пост главного тренера «Уфы», поблагодарил игроков и сотрудников клуба.

«Спасибо, парни! Было круто», — написал Евсеев в Instagram.

44-летний Евсеев тренировал «Уфу» с марта 2019-го. Уфимцы с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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