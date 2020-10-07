«Спасибо, парни! Было круто». Евсеев обратился к игрокам и сотрудникам «Уфы»

Вадим Евсеев, который в среду покинул пост главного тренера «Уфы», поблагодарил игроков и сотрудников клуба.

«Спасибо, парни! Было круто», — написал Евсеев в Instagram.

44-летний Евсеев тренировал «Уфу» с марта 2019-го. Уфимцы с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.