Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью Sport24 рассказал о поражении от «Зенита» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

24 октября в Санкт-Петербурге красно-белые проиграли питерскому клубу со счетом 1:7.

— 1:7 от «Зенита» — что это было?

— Запомню на всю жизнь. Ужаснее дня в моей карьере не было — учитывая, что поражение от одного из самых принципиальных соперников, еще и такое разгромное.