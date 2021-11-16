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«Ужаснее дня в моей карьере не было». Спартаковец Литвинов — о разгроме от «Зенита»

13:06
Квинси Промес и Руслан Литвинов после матча. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес и Руслан Литвинов после матча. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью Sport24 рассказал о поражении от «Зенита» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

24 октября в Санкт-Петербурге красно-белые проиграли питерскому клубу со счетом 1:7.

— 1:7 от «Зенита» — что это было?

— Запомню на всю жизнь. Ужаснее дня в моей карьере не было — учитывая, что поражение от одного из самых принципиальных соперников, еще и такое разгромное.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-16-uzhasneye-dnya-v-moyey-karyere-ne-bylo-zapomnyu-na-vsyu-zhizn-spartakovets-litvinov-ob-17-v-matche-s-zenitom

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Роман Шишов все материалы автора

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