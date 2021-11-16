Эмре Белезоглу: «До того, как возглавил «Истанбул», получил очень серьезное предложение из России»

Главный тренер «Истанбул Башакшехир» Эмре Белезоглу рассказал, что мог возглавить один из российских клубов.

«Я собирался пройти стажировку у Маурицио Сарри, но все стало слишком стремительно развиваться, — приводит слова Белезоглу Hurriyet. — Сначала у меня была встреча с национальной командой Турции. До того, как возглавил «Истанбул», получил очень серьезное предложение из России. Но, оказавшись в «Башакшехире», я отложил все это в сторону. Очень рад, что возглавил этот клуб».

Напомним, Белезоглу стал главным тренером «Истанбул Башакшехир» в октябре 2021 года. Под его руководством команда провела четыре матча и одержала четыре победы.