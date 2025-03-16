«Спартак» — «Зенит»: ВОЛ не убеждают, что Мартинс не был в офсайде. Победный гол засчитан ошибочно?

На 90-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (2:1) бригада Сергея Иванова засчитала гол Кристофера Мартинса, ставший победным. ВАР Алексей Сухой и АВАР Алексей Амелин провели проверку и не обнаружили свидетельств, что в момент паса партнера автор дубля оказался за линией офсайда. Взятие ворот было подтверждено.

При этом позднее были показаны китайские виртуальные линии (ВОЛ), которые якобы доказывают, что Мартинс не находился в положении «вне игры». На предоставленном стоп-кадре с ВОЛ непонятно, какие точки тела или ног двух игроков («Спартака» и «Зенита») видеоассистенты сочли ближайшими к линии ворот — то есть что они сравнивали. С пасом проще: правильность определения момента касания мяча очень важна, но по стоп-кадру хотя бы можно предположить, что он пойман правильно. А вот с двумя другими точками беда.

К сожалению, это уже не первый случай в нашем чемпионате, когда показанные ВОЛ не убеждают в том, что они начерчены верно. А ведь с помощью этих линий подтверждается правильность решений судей в ключевых моментах. Тот же гол Мартинса теоретически может решить судьбу золотых медалей. В такой ситуации, наверное, клубы и лига должны решить, устраивает ли их такое качество, устраивает ли их такая технология, за которую они платят немалые деньги. Нужно ли вкладывать в нее еще больше, чтобы усовершенствовать, или же нужно отказаться от таких ВОЛ.