Зиньковский посетил победную раздевалку «Спартака» после матча с «Зенитом»

Полузащитник Антон Зиньковский, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака», посетил матч красно-белых с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ .

Игра прошла на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1. После матча Зиньковский посетил раздевалку «Спартака», чтобы поздравить команду с победой.

Зиньковский стал игроком «Спартака» в 2022 году. Всего он провел 87 матчей за московскую команду, отметившись 7 голами и 11 результативными передачами. В феврале 2025 года 28-летний полузащитник вернулся в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2024/25.