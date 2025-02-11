«Спартак» — «Зенит»: трансляция финала зимнего турнира начнется в 19.30 мск

«Спартак» и «Зенит» встретятся в финале зимнего кубка РПЛ

«Спартак» и «Зенит» встретятся в финале Winline Зимнего кубка РПЛ во вторник, 11 февраля. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала зимнего турнира. Ключевые события игры «Спартак» — «Зенит» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Товарищеские матчи. Клубы. .

11 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

На зимнем турнире «Спартак» занял первое место в группе 1, опередив «Динамо» и «Краснодар». «Зенит» выиграл группу 2 с ЦСКА и «Ростовом».