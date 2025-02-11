Агент Дркушича: «Ваня хотел играть за «Зенит», мы даже не рассматривали никакие другие варианты»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, рассказал о предложениях по переходу футболиста в европейские клубы.

«У нас было несколько вариантов, но «Зенит» решил вернуть Ваню из аренды, потому что он нужен им на вторую часть сезона. Ваня хотел играть за «Зенит». Мы даже не рассматривали никакие другие варианты», — цитирует Ратковицу «ВсеПроСпорт».

25-летний словенец стал игроком сине-бело-голубых в августе 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2029 года. Первую половину нынешнего сезона Дркушич провел в аренде в «Црвене Звезде» и отметился 1 голом за 12 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.