Билялетдинов: «Батраков не повторит путь ни Алексея, ни Антона Миранчука — они играют в разных манерах»

Российский тренер Ринат Билялетдинов сравнил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с бывшими игроками железнодорожников Алексеем и Антоном Миранчуками.

«Батраков и Миранчуки играют в немного разных манерах. Думаю, он не повторит путь ни Алексея, ни Антона Миранчука. Я бы сказал, что Батраков ближе к раннему локомотивскому Измайлову. Уверен, что Батраков пойдет своим путем», — цитирует Билялетдинова Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 17 матчах РПЛ.