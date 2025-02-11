Билялетдинов: «Батраков не повторит путь ни Алексея, ни Антона Миранчука — они играют в разных манерах»
Российский тренер Ринат Билялетдинов сравнил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с бывшими игроками железнодорожников Алексеем и Антоном Миранчуками.
«Батраков и Миранчуки играют в немного разных манерах. Думаю, он не повторит путь ни Алексея, ни Антона Миранчука. Я бы сказал, что Батраков ближе к раннему локомотивскому Измайлову. Уверен, что Батраков пойдет своим путем», — цитирует Билялетдинова Legalbet.ru.
В нынешнем сезоне 19-летний Батраков отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 17 матчах РПЛ.
Источник: Legalbet.ru
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