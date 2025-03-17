Футбол
17 марта, 19:20

Титов — о Мартинсе в матче с «Зенитом»: «Герой и один из лучших игроков РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Кристофер Мартинс.
Фото ФК «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в матче с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Мартинс оформил дубль.

— Герой. Он был везде. Я уже как-то отмечал, что это один из лучших игроков в РПЛ — бокс-ту-бокс. И он добегает не только до штрафной соперника, а еще и вбегает в нее! Это огромный плюс в его игре. Поэтому, когда пошли слухи о том, что «Спартак» может продать хавбека, я, не скрою, расстроился. Для меня Мартинс действительно один из сильнейших опорников нашей лиги, который помимо разрушения еще нацелен и на голы. Как следствие — победный мяч в его исполнении. Да, кому-то показалось, что был офсайд. Но, слава богу, гол засчитали. Все решили буквально миллиметры.

Это стало наградой за огромную работу всей команды, за то, что она собралась в решающий момент. Вот по такой игре «Спартак» сейчас является претендентом номер один на чемпионство. Теперь главное не оступиться в матчах с командами, которые идут ниже. Посмотрим, готовы ли подопечные Станковича на длинной дистанции действовать так же интенсивно и стабильно, побеждать на классе, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ».

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
  • Garryman

    По дела - согласен. А вот красиво..... Борьбы было много, красоты было мало. Все три гола - результат не хороших атак, красивых командных действий. прекрасных ударов. а результат грубых ошибок. За всю игру - пять-шесть ударов в створ ворот. Какая красота7

    19.03.2025

  • ONIKAN2013

    Герои не забивают из "вне игры".

    18.03.2025

  • Диникин

    Сразу чувствуется болела Зенита....и его совершенно не волнует, что Зенит просто переиграли...не...сколько занесли?))) Зачем казнить пустившего пенку вратаря, когда можно судью казнить! Хотя представляете что было бы с газовами если бы Латышонок пенку не пустил?))) Тута минимум всемирный заговор, мало того просто по беспределу лучшего игрока отобрали, да еще Иванову занесли...кошмар какой)))

    18.03.2025

  • Dexterous

    Да че там - он просто Сигма сигма бой!!!

    17.03.2025

  • Пёрышкин З.

    Нвркоман...

    17.03.2025

  • zg

    Меня всегда бесит,когда Мартинс не в основе,а это бывало частенько!Надеюсь,более не будет!

    17.03.2025

  • zega

    Е5 зенит Е5 !

    17.03.2025

  • Sergey Subaev

    а сколько занесли Иванову и Сухому......

    17.03.2025

  • Sergey Subaev

    пусть он лучше вспомнит как симулировал в 2001 ом на Петровском......

    17.03.2025

  • инок

    Спартак победил красиво и абсолютно по делу. Тот случай когда без вариантов заслужили своим напором и полной самоотдачей.

    17.03.2025

  • Александр Коваль

    О сейчас начнутся бредни: в Сити за 30, нет в Барсу за 40,Реал за миллиард

    17.03.2025

  • Jean4

    "Теперь главное не оступиться в матчах с командами, которые идут ниже. " С этим то всегда были проблемы. Уверен, уже в следующем туре с Ахматом будет очень тяжело. Уже не будет тех эмоций, что были вчера.

    17.03.2025

  • Вася Васильев

    да и с рубином мог вытащить игру млин

    17.03.2025

  • инок

    Вот так легендами и становятся, Мартинс - ты вчера был лучшим в игре с Зенитом

    17.03.2025

    Титов: «Луис Энрике напоминает Малкома. Такая же «клюшка». Удар — гол»
