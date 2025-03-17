Титов — о Мартинсе в матче с «Зенитом»: «Герой и один из лучших игроков РПЛ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в матче с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Мартинс оформил дубль.

— Герой. Он был везде. Я уже как-то отмечал, что это один из лучших игроков в РПЛ — бокс-ту-бокс. И он добегает не только до штрафной соперника, а еще и вбегает в нее! Это огромный плюс в его игре. Поэтому, когда пошли слухи о том, что «Спартак» может продать хавбека, я, не скрою, расстроился. Для меня Мартинс действительно один из сильнейших опорников нашей лиги, который помимо разрушения еще нацелен и на голы. Как следствие — победный мяч в его исполнении. Да, кому-то показалось, что был офсайд. Но, слава богу, гол засчитали. Все решили буквально миллиметры.

Это стало наградой за огромную работу всей команды, за то, что она собралась в решающий момент. Вот по такой игре «Спартак» сейчас является претендентом номер один на чемпионство. Теперь главное не оступиться в матчах с командами, которые идут ниже. Посмотрим, готовы ли подопечные Станковича на длинной дистанции действовать так же интенсивно и стабильно, побеждать на классе, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

