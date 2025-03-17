Футбол
17 марта, 19:13

Хавбек «Локомотива» Годяев назвал Пиняева российским Ямалем

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» и молодежной сборной России Данила Годяев признался, что мечтает сыграть в еврокубках.

«Каждый футболист мечтает поиграть в еврокубках. Против топовых команд. С кем бы хотел сыграть больше всего? Мечтаю против Испании. Кого бы назвал российским Ямалем? Сергея Пиняева», — сказал Годяев.

Молодежная сборная России дважды сыграет с Колумбией на мартовском тренировочном сборе. Матчи пройдут в Колумбии 22 и 23 марта.

Ламин Ямаль
Сергей Пиняев
Футбол
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Свинокосный год

    тi проклят вездесущим рабинером, те крышко!

    23.03.2025

  • fedland

    интересно, какой клуб рпл годяев назовет барселоной?...

    18.03.2025

  • Adminni

    Пиняев в Локо серая мышь. Вообще не его команда по ходу. Какой Ямаль... Батрак больше Ямаль чем он

    18.03.2025

  • александр Тарасов

    Да один в один! Только у Пини " труба пониже и дым пожиже".

    18.03.2025

  • zg

    Мдя...Иногда лучше жевать!

    17.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да это Ямаль - испанский Пиняев

    17.03.2025

  • Ратель

    А у этого парнишки первые две буквы из фамилии на уровне деда-прадеда паспортист не потерял ли?

    17.03.2025

