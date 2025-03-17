Хавбек «Локомотива» Годяев назвал Пиняева российским Ямалем

Полузащитник «Локомотива» и молодежной сборной России Данила Годяев признался, что мечтает сыграть в еврокубках.

«Каждый футболист мечтает поиграть в еврокубках. Против топовых команд. С кем бы хотел сыграть больше всего? Мечтаю против Испании. Кого бы назвал российским Ямалем? Сергея Пиняева», — сказал Годяев.

Молодежная сборная России дважды сыграет с Колумбией на мартовском тренировочном сборе. Матчи пройдут в Колумбии 22 и 23 марта.