Титов: «Луис Энрике напоминает Малкома. Такая же «клюшка». Удар — гол»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» заявил, что ничья стала бы несправедливым итогом матча красно-белых с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— А о чем вы подумали, когда Луис Энрике сравнял счет?

— Первая мысль была следующей: ну почему так?! Команда играла здорово, вела, диктовала свои условия. И пропустила... Но тут нужно отдать должное и бразильцу. Пробил мастер. Единственное — Рябчуку надо было изначально встать у левой ноги Луиса Энрике, перекрывать ему это пространство, чтобы он не пробросил мяч. Новичок «Зенита» напомнил мне Малкома. Такая же, как говорится, «клюшка». Все под левую. Удар — гол, удар — гол. Такие мастера — в цене. Поэтому за Энрике и выложили большие деньги, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

