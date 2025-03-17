Футбол
17 марта, 19:35

Титов: «Луис Энрике напоминает Малкома. Такая же «клюшка». Удар — гол»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» заявил, что ничья стала бы несправедливым итогом матча красно-белых с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— А о чем вы подумали, когда Луис Энрике сравнял счет?

— Первая мысль была следующей: ну почему так?! Команда играла здорово, вела, диктовала свои условия. И пропустила... Но тут нужно отдать должное и бразильцу. Пробил мастер. Единственное — Рябчуку надо было изначально встать у левой ноги Луиса Энрике, перекрывать ему это пространство, чтобы он не пробросил мяч. Новичок «Зенита» напомнил мне Малкома. Такая же, как говорится, «клюшка». Все под левую. Удар — гол, удар — гол. Такие мастера — в цене. Поэтому за Энрике и выложили большие деньги, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ».

Егор Титов
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
  • zg

    Ну так то нам реально с этого,что в лоб,что по лбу!:laughing:

    17.03.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Поэтому за Энрике и выложили большие деньги? А то, что ГАЗПРОМ завершил 2024 с убытком более 1 трлн рублей не волнует? Не своих, государственных. БОЛЕЕ ТРИЛЛИОНА. Нихрена себе бухгалтерия.

    17.03.2025

    • Титов — о Мартинсе в матче с «Зенитом»: «Герой и один из лучших игроков РПЛ»

    Титов: «Станкович не усадил Денисова в запас, поверил в него. И парень отпахал в матче с «Зенитом»
