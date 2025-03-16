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16 марта 2025, 19:48

Тарпищев нанес символический удар перед матчем «Спартак» — «Зенит»

Алина Савинова
Шамиль Тарпищев нанес символический удар перед матчем «Спартак» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев исполнил символический удар перед матчем между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

Игра команд проходит на «Лукойл Арене» в Москве.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

В 20 турах чемпионата России «Спартак» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице, «Зенит» с 43 очками идет вторым.

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Шамиль Тарпищев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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