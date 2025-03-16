Тарпищев нанес символический удар перед матчем «Спартак» — «Зенит»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев исполнил символический удар перед матчем между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

Игра команд проходит на «Лукойл Арене» в Москве.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

В 20 турах чемпионата России «Спартак» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице, «Зенит» с 43 очками идет вторым.