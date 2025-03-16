«Спартак» и «Зенит» встречаются в матче 21-го тура чемпионата России. Игра на «Лукойл Арене» в Москве в воскресенье, 16 марта, стартует в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ в Тушино. Основные события игры «Спартак» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире матч показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», трансляция также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне с федеральным телеэфиром).

В 20 турах чемпионата России «Спартак» набрал 40 очков и занимает третье место, «Зенит» — 43 очка и идет вторым.

Матч команд в первом круге РПЛ состоялась в Санкт-Петербурге в августе 2024 года и завершилась вничью (0:0).