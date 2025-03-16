«Спартак» — «Зенит»: началась трансляция матча РПЛ
Началась прямая трансляция матча «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» и «Зенит» встречаются в матче 21-го тура чемпионата России. Игра на «Лукойл Арене» в Москве в воскресенье, 16 марта, стартует в 19.45 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ в Тушино. Основные события игры «Спартак» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.
В прямом эфире матч показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», трансляция также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне с федеральным телеэфиром).
В 20 турах чемпионата России «Спартак» набрал 40 очков и занимает третье место, «Зенит» — 43 очка и идет вторым.
Матч команд в первом круге РПЛ состоялась в Санкт-Петербурге в августе 2024 года и завершилась вничью (0:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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