«Спартак» — «Зенит»: Мартинс столкнулся с Литвиновым головой в своей штрафной

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс столкнулся со своим одноклубником Русланом Литвиновым в собственной штрафной в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

После инцидента Мартинс упал на газон, держась за голову. Врачи оказали помощь футболисту, на что потребовалось около двух минут.

Мартинс смог вернуться на поле и продолжить игру.

Игра против «Зенита» стала для Мартинса 13-й за «Спартак». На счету 25-летнего люксембуржца 1 гол и 3 результативных передачи в составе красно-белых.