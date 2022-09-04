«Спартак» — «Зенит»: Ловрен сравнял счет в матче

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отличился в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака». Он сравнял счет в самом начале второго тайма — 1:1.

После подачи углового мяч отлетел к хорвату, который с острого угла пробил по воротам. Мяч пролетел между ног выскочившего на перехват Александра Максименко.