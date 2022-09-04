Бальде Кейта дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом»

Новичок «Спартака» Бальде Кейта дебютировал за команду в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Форвард заменил Михаила Игнатова на 53-й минуте встречи.

27-летний Кейта перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до конца июня 2025 года.

Сенегалец является воспитанником «Барселоны», также он выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри».