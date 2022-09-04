«Спартак» забил с единственного удара за первый тайм в матче с «Зенитом»

«Спартак» выиграл первый тайм у «Зенита» в рамках 8-го тура РПЛ со счетом 1:0.

Автором гола стал нападающий Александр Соболев. «Спартак» забил с единственного удара в первом тайме.

При этом «Зенит» пробил в сторону ворот «Спартака» 9 раз, в створ попали 3 удара.