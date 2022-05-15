«Спартак» — «Зенит»: Кукуян дважды ошибся в конце матча. Как он мог увидеть фол Селихова?

На 89-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (1:1) арбитр Павел Кукуян совершил две ошибки в ходе одной атаки гостей. Он неверно зафиксировал фол со стороны спартаковского вратаря Александра Селихова.

Кроме того, он поторопился дать свисток и остановил игру, в результате чего уже было нельзя засчитать гол Малкома.

«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции Скриншот трансляции.

Во-первых, голкипер красно-белых не фолил в борьбе с Александром Ерохиным. Во-вторых, арбитр с той позиции, которую он занимал, не мог видеть детали единоборства.

«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции СК КПРФ

«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции Скриншот трансляции.

В той ситуации правильным решением было бы продолжить игру, дождаться удара Малкома и, если бы гол был забит, засчитать взятие ворот «Спартака».