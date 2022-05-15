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«Спартак» — «Зенит»: Кукуян дважды ошибся в конце матча. Как он мог увидеть фол Селихова?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции
«Спартак» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции
«Спартак» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции
«Спартак» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции
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На 89-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (1:1) арбитр Павел Кукуян совершил две ошибки в ходе одной атаки гостей. Он неверно зафиксировал фол со стороны спартаковского вратаря Александра Селихова.

Кроме того, он поторопился дать свисток и остановил игру, в результате чего уже было нельзя засчитать гол Малкома.

«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции
Скриншот трансляции.

Во-первых, голкипер красно-белых не фолил в борьбе с Александром Ерохиным. Во-вторых, арбитр с той позиции, которую он занимал, не мог видеть детали единоборства.

«Спартак» — «Зенит». Фото СК КПРФ
«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции
СК КПРФ
«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции
Скриншот трансляции.

В той ситуации правильным решением было бы продолжить игру, дождаться удара Малкома и, если бы гол был забит, засчитать взятие ворот «Спартака».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
45
45
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2
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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