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Мозес о ничьей с «Зенитом»: «Не почувствовал, что играл сегодня против чемпиона России»

Мозес заявил, что не почувствовал чемпионский уровень «Зенита» в матче против «Спартака»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Почувствовал ли я, что играл сегодня против чемпиона России? Нет, вообще не почувствовал. Кто был сильнее сегодня? «Спартак». Мы с первой до последней минуты показывали характер, особенно во втором тайме. Мы создавали моменты, может, нам чего-то не хватало в концовке, но мы выходили побеждать. Ничья — это не то, на что мы сегодня надеялись.
Наверное, нам не хватило конкретики в завершающей стадии. Мы создавали моменты, но у нас не получалось завершать их. Это то, над чем нужно работать на тренировках. Мы обязательно будем это делать», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Мозес.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 29 матчах.

В последнем, 30-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Зенит

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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