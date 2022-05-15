Мозес о ничьей с «Зенитом»: «Не почувствовал, что играл сегодня против чемпиона России»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Почувствовал ли я, что играл сегодня против чемпиона России? Нет, вообще не почувствовал. Кто был сильнее сегодня? «Спартак». Мы с первой до последней минуты показывали характер, особенно во втором тайме. Мы создавали моменты, может, нам чего-то не хватало в концовке, но мы выходили побеждать. Ничья — это не то, на что мы сегодня надеялись.

Наверное, нам не хватило конкретики в завершающей стадии. Мы создавали моменты, но у нас не получалось завершать их. Это то, над чем нужно работать на тренировках. Мы обязательно будем это делать», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Мозес.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 29 матчах.

В последнем, 30-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).