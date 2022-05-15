Жиго попрощался с болельщиками после последнего домашнего матча за «Спартак»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго попрощался с болельщиками команды после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

Игра против команды из Санкт-Петербурга стала для 28-летнего француза последней на домашнем стадионе красно-белых.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. С сезона-2022/23 футболист будет играть за «Марсель».