Литвинов о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Хорошо, что смогли забить под конец»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

Хавбек красно-белых Кристофер Мартинс забил решающий гол на 90-й минуте встречи.

«Сегодня была тяжелая игра, все понимали, что встретились два хороших соперника. В первом тайме мы владели инициативой. Хорошо, что под конец смогли забить. А самое приятное — смогли победить. Были какие-то судейские ошибки, но самое главное, что гол засчитали», — сказал Литвинов.

«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые с 2017 года.