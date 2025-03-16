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Литвинов о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Хорошо, что смогли забить под конец»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

Хавбек красно-белых Кристофер Мартинс забил решающий гол на 90-й минуте встречи.

«Сегодня была тяжелая игра, все понимали, что встретились два хороших соперника. В первом тайме мы владели инициативой. Хорошо, что под конец смогли забить. А самое приятное — смогли победить. Были какие-то судейские ошибки, но самое главное, что гол засчитали», — сказал Литвинов.

«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые с 2017 года.

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3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
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 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
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 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
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