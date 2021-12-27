«Спартак» запланировал ряд мероприятий к столетию клуба в 2022 году
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как клуб планирует отмечать 100-летний юбилей.
«Обо всех акциях, приуроченных к столетию «Спартака», сообщим в новом году. Планируется ряд мероприятий, в том числе затрагивающих визуальную составляющую», — сказал Зеленов.
Ранее появилась информация, что московский клуб рассматривает вариант проведения выставочного матча на Красной площади.
«Спартаку» исполнится 100 лет в апреле 2022 года.
Стало известно, как будет выглядеть спартаковский ромб с 2022 года
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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