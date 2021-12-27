«Александр был членом нашей футбольной семьи». Федотов оценил реальность возвращения Кокорина в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил возможность возвращения в клуб нападающего Александра Кокорина.

— Вы рассказывали, как Кокорин, переходя в «Сочи», сходу влился в коллектив, объединил команду, стал лидером. Хотели бы его возвращения? И возможно ли оно?

— Вспоминая то время, никто не отказывается от своих слов. Влияние Саши на коллектив в игре и за пределами футбольного поля было очень хорошим и правильным. Но вопрос его возвращения пока неактуален, — сказал Федотов Sport24.

— Нынешнему «Сочи» Кокорин смог бы помочь?

— Сложно оценивать на данном этапе, потому что Александр почти не имеет игровой практики. Непонятно, в каком он находится состоянии, включая психологию. На данный момент мы не можем правильно оценить степень его готовности.

— У вас есть понимание, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»?

— Не знаю, что происходит внутри клуба, но травмы всегда отбрасывают футболиста далеко назад.

— Лично вы поддерживаете связь с Кокориным?

— Мы следим за ним, радуемся хорошим новостям от него и огорчаемся, что пока он почти не выходит на поле — Александр был членом нашей футбольной семьи.

Кокорин выступал за «Сочи» в 2020 году, провел 10 матчей, в которых забил 7 мячей. Сейчас футболист почти не имеет игровой практики в итальянской «Фиорентине».