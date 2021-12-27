«Александр был членом нашей футбольной семьи». Федотов оценил реальность возвращения Кокорина в «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил возможность возвращения в клуб нападающего Александра Кокорина.
— Вы рассказывали, как Кокорин, переходя в «Сочи», сходу влился в коллектив, объединил команду, стал лидером. Хотели бы его возвращения? И возможно ли оно?
— Вспоминая то время, никто не отказывается от своих слов. Влияние Саши на коллектив в игре и за пределами футбольного поля было очень хорошим и правильным. Но вопрос его возвращения пока неактуален, — сказал Федотов Sport24.
— Нынешнему «Сочи» Кокорин смог бы помочь?
— Сложно оценивать на данном этапе, потому что Александр почти не имеет игровой практики. Непонятно, в каком он находится состоянии, включая психологию. На данный момент мы не можем правильно оценить степень его готовности.
— У вас есть понимание, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»?
— Не знаю, что происходит внутри клуба, но травмы всегда отбрасывают футболиста далеко назад.
— Лично вы поддерживаете связь с Кокориным?
— Мы следим за ним, радуемся хорошим новостям от него и огорчаемся, что пока он почти не выходит на поле — Александр был членом нашей футбольной семьи.
Кокорин выступал за «Сочи» в 2020 году, провел 10 матчей, в которых забил 7 мячей. Сейчас футболист почти не имеет игровой практики в итальянской «Фиорентине».
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-12-27-fedotov-rasskazal-vozmozhnoli-vozvrashcheniye-v-sochi-kokorina
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