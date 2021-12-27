В Нидерландах сообщили, что ЦСКА интересовался полузащитником «Фейеноорда»
«Фейеноорд» готов продать полузащитника Оркуна Кекчю а ближайшее трансферное окно. Интерес к игроку проявляют российский ЦСКА, а также итальянские «Рома», «Аталанта» и «Фиорентина», утверждает Galapost.
20-летний Кекчю является выпускником академии «Фейеноорда». Портал Transfermarket оценивает стоимость турецкого футболиста в 12 миллионов евро.
В этом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 6 результативных передач.
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