«Спартак» забил 11 голов в первых четырех турах сезона впервые за 27 лет

«Спартак» забил 11 голов в первых четырех матчах чемпионата России-2022/23.

Красно-белые забили 11 мячей за четыре тура впервые с 1995 года. Всего в том сезоне «Спартак» забил 76 голов в 30 матчах и занял третье место в турнирной таблице.

Рекорд результативности для «Спартака» в первых четырех турах сезона — 12 голов в 1994 году.

В данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 10 очками в 4 матчах. Красно-белых все еще могут опередить «Зенит», которому еще предстоит провести игру против «Ахмата» в рамках 4-го тура чемпионата страны, и ЦСКА, который сыграет против «Факела».