«Спартак» вышел на матч с «Динамо» в комплекте формы с именами и номерами, написанными Доброшрифтом
Футболисты «Спартака» вышли на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» в уникальном комплекте формы.
Красно-белые играют в форме, номера и фамилии на которой выполнены Доброшрифтом.
Сегодня мы сыграем в уникальных комплектах игровой формы — фамилии и номера на ней выполнены Доброшрифтом ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021
Это специальный шрифт, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП. pic.twitter.com/QwmRkeDrOX
Доброшрифт — специальный шрифт, созданный на основе букв, написанных детьми с диагнозом ДЦП. Он был разработан для поддержки и привлечения внимания широкой аудитории к проблемам людей с ДЦП.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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