Симоняна поздравили с прошедшим юбилеем перед началом матча «Спартак» — «Динамо»
Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян сделал символический удар перед началом матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
Симоняна, которому 12 октября исполнилось 95 лет, под аплодисменты болельщиков поздравили с днем рождения и подарили букет цветов.
Симонян большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949 по 1959 год. Также играл за «Крылья Советов» и «Динамо» Сухуми.
С 1960 по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979).
ЛЕГЕНДА ??? pic.twitter.com/KKLx6z3VAi— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021
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