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«Спартак» временно приостановил деятельность стадиона до решения суда

15:30
Стадион «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Стадион «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Юрист «Спартака» Владислав Ляликов на заседании Тушинского районного суда заявил, что клуб временно приостановил деятельность своего стадиона на период разбирательств.

«Понимая всю социальную значимость, до решения суда в распорядительном порядке решено приостановить проведение массовых мероприятий на стадионе», — объявил Ляликов.

Роспотребнадзор обратился в Тушинский районный суд с административным делом о грубых нарушениях мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом». Игра прошла 3 октября.

Ответчики по делу — клуб «Спартак» и генеральный директор красно-белых. Ч.2 ст.6.3. КОАП РФ предусматривает административное наказание для должностных лиц в виде штрафа от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток. (Севастиан Терлецкий)

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