«Спартак» временно приостановил деятельность стадиона до решения суда
Юрист «Спартака» Владислав Ляликов на заседании Тушинского районного суда заявил, что клуб временно приостановил деятельность своего стадиона на период разбирательств.
«Понимая всю социальную значимость, до решения суда в распорядительном порядке решено приостановить проведение массовых мероприятий на стадионе», — объявил Ляликов.
Роспотребнадзор обратился в Тушинский районный суд с административным делом о грубых нарушениях мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом». Игра прошла 3 октября.
Ответчики по делу — клуб «Спартак» и генеральный директор красно-белых. Ч.2 ст.6.3. КОАП РФ предусматривает административное наказание для должностных лиц в виде штрафа от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток. (Севастиан Терлецкий)