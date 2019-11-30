«Спартак» в Санкт-Петербурге встретили несколько болельщиков

«Спартак» в аэропорту Санкт-Петебурге встретило несколько болельщиков. Команда прибыла на матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Игра состоится 1 декабря в, начало в 19.00. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Масштабной встречи «Спартака» в аэропорту Санкт-Петербурга не было. Пришло несколько болельщиков pic.twitter.com/lgodyNwl30 — СЭ Спартак (@spartak_se) 30 ноября 2019 г.

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