«Спартак» в Санкт-Петербурге встретили несколько болельщиков
18:43
«Спартак» в аэропорту Санкт-Петебурге встретило несколько болельщиков. Команда прибыла на матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита».
Игра состоится 1 декабря в, начало в 19.00. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Масштабной встречи «Спартака» в аэропорту Санкт-Петербурга не было. Пришло несколько болельщиков pic.twitter.com/lgodyNwl30— СЭ Спартак (@spartak_se) 30 ноября 2019 г.
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