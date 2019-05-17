15:44 | Футбол — РПЛ

"Спартак" улетел в Самару без Глушакова

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Сегодня утром "Спартак" провел тренировку, после чего отправился в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Самару на матч 29-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", информирует официальный сайт клуба. 

В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков, и было принято решение, что он останется в Москве.

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет в субботу, 18 мая на "Самара Арене". Начало – в 19.00 по московскому времени.

Где продолжить карьеру Глушакову?

Крылья Советов - Спартак


 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-05-17-spartak_otpravilsya_na_match_s_krylyami/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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