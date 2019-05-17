"Спартак" улетел в Самару без Глушакова

Сегодня утром "Спартак" провел тренировку, после чего отправился в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Самару на матч 29-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", информирует официальный сайт клуба.

В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков, и было принято решение, что он останется в Москве.

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет в субботу, 18 мая на "Самара Арене". Начало – в 19.00 по московскому времени.

Где продолжить карьеру Глушакову?



