«Спартак»: только три дуэта забивали больше, чем Соболев и Ларссон
Нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Александр Соболев в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1) забили свои очередные голы в чемпионате России-2020/21.
В 29 турах этот тандем огорчил соперников уже 29 раз — 15 мячей у шведа, 14 — у русского.
В российской истории только три дуэта спартаковцев забивали за сезон больше.
Причем лучший результат легендарной пары Тихонов — Титов Ларссон и Соболев догонят уже следующим голом.
А вот для повторения рекорда бразильского дуэта Веллитон — Алекс форварды в Грозном должны повторить свой бенефис образца матча с «Краснодаром» и отличиться четырежды.
Лучшие дуэты бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Бомбардир
|
Матчи
|
Голы
|
Сумма голов
|
2009
|
Веллитон
|
28
|
21
|
33
|
Алекс
|
29
|
12
|
|
1993
|
Владимир Бесчастных
|
29
|
18
|
32
|
Николай Писарев
|
33
|
14
|
|
1999
|
Андрей Тихонов
|
29
|
19
|
30
|
Егор Титов
|
29
|
11
|
|
1996
|
Андрей Тихонов
|
34
|
16
|
29
|
Валерий Кечинов
|
30
|
13
|
|
2020/21
|
Джордан Ларссон
|
28
|
15
|
29
|
Александр Соболев
|
21
|
14
|
|
2006
|
Роман Павлюченко
|
27
|
18
|
26
|
Егор Титов
|
25
|
8
|
|
2010
|
Веллитон
|
25
|
19
|
26
|
Ари
|
24
|
7
|
|
2015/16
|
Квинси Промес
|
30
|
18
|
26
|
Зе Луиш
|
24
|
8
|
(Кирилл Бурдаков)
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