Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак»: только три дуэта забивали больше, чем Соболев и Ларссон

22:53
Теги:

Нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Александр Соболев в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1) забили свои очередные голы в чемпионате России-2020/21.

В 29 турах этот тандем огорчил соперников уже 29 раз — 15 мячей у шведа, 14 — у русского.

В российской истории только три дуэта спартаковцев забивали за сезон больше.

Причем лучший результат легендарной пары Тихонов — Титов Ларссон и Соболев догонят уже следующим голом.

А вот для повторения рекорда бразильского дуэта Веллитон — Алекс форварды в Грозном должны повторить свой бенефис образца матча с «Краснодаром» и отличиться четырежды.

Лучшие дуэты бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России

Сезон

Бомбардир

Матчи

Голы

Сумма голов

2009

Веллитон

28

21

33

Алекс

29

12

1993

Владимир Бесчастных

29

18

32

Николай Писарев

33

14

1999

Андрей Тихонов

29

19

30

Егор Титов

29

11

1996

Андрей Тихонов

34

16

29

Валерий Кечинов

30

13

2020/21

Джордан Ларссон

28

15

29

Александр Соболев

21

14

2006

Роман Павлюченко

27

18

26

Егор Титов

25

8

2010

Веллитон

25

19

26

Ари

24

7

2015/16

Квинси Промес

30

18

26

Зе Луиш

24

8

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тедеско ответил на вопрос, жалеет ли он об уходе из «Спартака»
Семь ракет выпущены из сектора Газа по Израилю
Почему Парад Победы в Москве 9 мая вогнал мир в ужас
Волонтер рассказал, как омский министр три дня выживал в лесу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры