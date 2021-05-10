«Спартак»: только три дуэта забивали больше, чем Соболев и Ларссон

Нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Александр Соболев в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1) забили свои очередные голы в чемпионате России-2020/21.

В 29 турах этот тандем огорчил соперников уже 29 раз — 15 мячей у шведа, 14 — у русского.

В российской истории только три дуэта спартаковцев забивали за сезон больше.

Причем лучший результат легендарной пары Тихонов — Титов Ларссон и Соболев догонят уже следующим голом.

А вот для повторения рекорда бразильского дуэта Веллитон — Алекс форварды в Грозном должны повторить свой бенефис образца матча с «Краснодаром» и отличиться четырежды.

Лучшие дуэты бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России

Сезон Бомбардир Матчи Голы Сумма голов 2009 Веллитон 28 21 33 Алекс 29 12 1993 Владимир Бесчастных 29 18 32 Николай Писарев 33 14 1999 Андрей Тихонов 29 19 30 Егор Титов 29 11 1996 Андрей Тихонов 34 16 29 Валерий Кечинов 30 13 2020/21 Джордан Ларссон 28 15 29 Александр Соболев 21 14 2006 Роман Павлюченко 27 18 26 Егор Титов 25 8 2010 Веллитон 25 19 26 Ари 24 7 2015/16 Квинси Промес 30 18 26 Зе Луиш 24 8

(Кирилл Бурдаков)