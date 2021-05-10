Жиго: «Я счастлив в «Спартаке» и наслаждаюсь каждым матчем»
22:50
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал информацию «СЭ», что он может подписать новый контракт с клубом.
— У меня еще год контракта. Я счастлив в «Спартаке» и наслаждаюсь каждым матчем. Впереди у нас последний тур чемпионата, потом — надеюсь, квалификация в Лиге чемпионов. Давайте, будем идти шаг за шагом. Что будет впереди — посмотрим, — заявил француз.
Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018-го, его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.
В текущем сезоне француз провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал результативную передачу.
(Артем Калинин)
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