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Жиго: «Я счастлив в «Спартаке» и наслаждаюсь каждым матчем»

22:50
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал информацию «СЭ», что он может подписать новый контракт с клубом.

— У меня еще год контракта. Я счастлив в «Спартаке» и наслаждаюсь каждым матчем. Впереди у нас последний тур чемпионата, потом — надеюсь, квалификация в Лиге чемпионов. Давайте, будем идти шаг за шагом. Что будет впереди — посмотрим, — заявил француз.

Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018-го, его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне француз провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал результативную передачу.

(Артем Калинин)

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