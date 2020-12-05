«Спартак» — «Тамбов: Мозес, Бакаев, Онугха и Карапетян выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Тамбова» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 мск.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Джикия (к), Жиго, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Урунов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасев, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков, Онугха, Карапетян.
Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Килин, Костюков, Николас.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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