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«Спартак» — «Тамбов: Мозес, Бакаев, Онугха и Карапетян выйдут с первых минут

15:23
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Тамбова» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 мск.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Джикия (к), Жиго, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Урунов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасев, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков, Онугха, Карапетян.

Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Килин, Костюков, Николас.

Спартак — Тамбов

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