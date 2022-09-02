Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:40

«Спартак» сумел сократить размер компенсации за досрочное расторжение контракта с Уруновым

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Спартак» договорился с полузащитником Остоном Уруновым о сокращении размера компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщает Metaratings.ru.

Соглашение полузащитника со «Спартаком» было рассчитано до 2025 года. Урунов хотел получить от красно-белых компенсацию в размере полной зарплаты, прописанной в контракте. В ходе переговоров клуб смог сократить запрашиваемую сумму более чем в два раза.

2 сентября «Спартак» сообщил о расторжении контракта с полузащитником по обоюдному согласию.

21-летний узбек провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После этого он выступал за «Уфу» на правах аренды.

Урунов может продолжить карьеру в «Урале».

Источник: https://metaratings.ru/news/urunov-poshyel-na-znachitelnoe-snizhenie-kompensatsii-za-rastorzhenie-kontrakta-so-spartakom-1350801/
Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Севастьянова опубликовала фото в коротком платье с глубоким декольте
Массаж: польза и вред для организма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак ответил на вопрос об участии Клаудиньо в матче против «Спартака»

Источник: Карасев и Москалев заработали больше всех российских арбитров этим летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
 - : -
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 - : -
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости