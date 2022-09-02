«Спартак» сумел сократить размер компенсации за досрочное расторжение контракта с Уруновым

«Спартак» договорился с полузащитником Остоном Уруновым о сокращении размера компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщает Metaratings.ru.

Соглашение полузащитника со «Спартаком» было рассчитано до 2025 года. Урунов хотел получить от красно-белых компенсацию в размере полной зарплаты, прописанной в контракте. В ходе переговоров клуб смог сократить запрашиваемую сумму более чем в два раза.

2 сентября «Спартак» сообщил о расторжении контракта с полузащитником по обоюдному согласию.

21-летний узбек провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После этого он выступал за «Уфу» на правах аренды.

Урунов может продолжить карьеру в «Урале».