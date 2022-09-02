В «Урале» подтвердили переговоры с Уруновым

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Остона Урунова.

Ранее о возможном переходе сообщил «РБ Спорт».

«Да, разговоры есть, но на этом все. Как только подпишем контракт, так и объявим», — сказал Иванов «СЭ».

2 сентября «Спартак» сообщил о расторжении контракта с 21-летним Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию.

Узбекский футболист провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После этого он выступал в аренде в «Уфе».