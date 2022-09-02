Остон Урунов покинул «Спартак»

Московский «Спартак» сообщил о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию.

Футболист провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После — выступал в аренде за «Уфу». В активе 21-летнего хавбека также семь игр и один гол за сборную Узбекистана.

В этом сезоне Урунов не провел ни одного матча в чемпионате России. Его трансферная стоимость — 700 тысяч евро.