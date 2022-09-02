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Сегодня, 12:00

Остон Урунов покинул «Спартак»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Остон Урунов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Московский «Спартак» сообщил о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию.

Футболист провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После — выступал в аренде за «Уфу». В активе 21-летнего хавбека также семь игр и один гол за сборную Узбекистана.

В этом сезоне Урунов не провел ни одного матча в чемпионате России. Его трансферная стоимость — 700 тысяч евро.

Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
3
16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
 - : -
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 - : -
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
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