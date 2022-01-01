«С днем рождения, колхоз». Оздоев поздравил Азмуна с 27-летием
Форвард «Зенита» Сердар Азмун 1 января отмечает день рождения. Иранцу исполнилось 27 лет.
Полузащитник петербуржцев Магомед Оздоев в Twitter поздравил Азмуна, написав: «HB kolhoz» (с днем рождения, колхоз).
Ранее появилась информация, что французский клуб предлагает 4 миллиона евро за Азмуна.
В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».
HB kolhoz ?— ??? Ozdoev (@E27A) January 1, 2022
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