«Спартак» согласовал с «Галатасараем» трансфер Куэсты за 8 миллионов евро

«Спартак» согласовал с «Галатасараем» трансфер защитника Карлоса Куэсты, сообщает Fanatik.

По информации источника, сумма сделки составит 8 миллионов евро. 21 августа 26-летний колумбиец отправится в Россию и пройдет медосмотр.

Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года. За это время на счету защитника 9 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее футболист играл за «Генк» и «Атлетико Насьональ».