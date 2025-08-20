Источник: форвард «Фиорентины» Бельтран близок к переходу в ЦСКА

Нападающий «Фиорентины» Лукас Бельтран ведет переговоры с ЦСКА, сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, стороны близки к заключению контракта. Вероятность перехода 24-летнего футболиста в московский клуб оценивается в 90 процентов. Ранее форвард не попал в основной состав «Фиорентины» на сезон-2025/26.

Бельтран выступает за фиолетовых с 2023 года. За это время аргентинец провел 98 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 9 результативными передачами.

После пяти туров РПЛ ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.