«Спартак» — «Сочи»: в первом тайме голов не забито

«Спартак» и «Сочи» в первом тайме матча 8-го тура РПЛ голов не забили — 0:0.

На 4-й минуте был отменен гол форварда гостей Ивана Игнатьева, который забил из офсайда.