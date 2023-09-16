Агент Сафонов: «Срыв трансфера Велингтона — прокол ЦСКА»

Российский агент Алексей Сафонов отреагировал на сорвавшийся трансфер в ЦСКА бразильского защитника Велингтона.

«Такие трансферы не надо откладывать на последний день. Лучше заранее смотреть игрока, все подготовить. Срыв трансфера Велингтона — прокол клуба, на мой взгляд. Обычно, когда клубам надо усилить какую-то позицию, берут два-три варианта. А тут ЦСКА сделал на игрока ставку, тот не прошел по каким-то причинам — медосмотр или по деньгам договорились, это только клуб знает — и ЦСКА остался без игрока. Хотя им нужно было усилить левый фланг», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

15 сентября директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», что трансфер защитника «Сан-Пауло» Велингтона в московский клуб сорвался из-за проваленного медосмотра. До этого сообщалось, что сделка по бразильскому футболисту могла бы обойтись армейцам в 8 миллионов долларов, а игрок подписал бы контракт до 2028 года.