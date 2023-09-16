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Агент Сафонов: «Срыв трансфера Велингтона — прокол ЦСКА»

Алина Савинова
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Российский агент Алексей Сафонов отреагировал на сорвавшийся трансфер в ЦСКА бразильского защитника Велингтона.

«Такие трансферы не надо откладывать на последний день. Лучше заранее смотреть игрока, все подготовить. Срыв трансфера Велингтона — прокол клуба, на мой взгляд. Обычно, когда клубам надо усилить какую-то позицию, берут два-три варианта. А тут ЦСКА сделал на игрока ставку, тот не прошел по каким-то причинам — медосмотр или по деньгам договорились, это только клуб знает — и ЦСКА остался без игрока. Хотя им нужно было усилить левый фланг», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

15 сентября директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», что трансфер защитника «Сан-Пауло» Велингтона в московский клуб сорвался из-за проваленного медосмотра. До этого сообщалось, что сделка по бразильскому футболисту могла бы обойтись армейцам в 8 миллионов долларов, а игрок подписал бы контракт до 2028 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-sry-v-transfera-velingtona-prokol-tsska/
Футбол
ФК Сан-Паулу
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

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П
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Роман Ежов

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 3
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Максим Кузьмин

Балтика

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Сергей Пиняев

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 3
И К Ж
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Виктор Александров

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