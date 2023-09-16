«Локомотив» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 17 сентября

«Локомотив» сыграет с «Оренбургом» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 17 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «РДЖ Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — 18.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на сервисе Кинопоиск по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Локомотив» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

РПЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте