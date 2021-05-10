«Спартак» сделал подарки Тедеско и его тренерскому штабу
21:57
«Спартак» провел церемонию в честь главного тренера Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.
Во время церемонии владелец «Спартака» Леонид Федун подарил Тедеско и его помощникам, Максу Урванчки и Андресу Хинкелю, символические футболки.
В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона.
В нынешнем сезоне «Спартак» за тур до финиша чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
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