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«Спартак» сделал подарки Тедеско и его тренерскому штабу

21:57
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» провел церемонию в честь главного тренера Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.

Во время церемонии владелец «Спартака» Леонид Федун подарил Тедеско и его помощникам, Максу Урванчки и Андресу Хинкелю, символические футболки.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона.

В нынешнем сезоне «Спартак» за тур до финиша чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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